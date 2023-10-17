"Вагнеровцев" отправили из Беларуси тренировать боевиков в Сирии, - ЦНС
Инструкторы российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" были отправлены из Беларуси в Сирию для участия в тренировке боевиков ливанской группировки "Хезболла".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Такие тренинги будут осуществляться на сирийских военных базах, где обучаются члены "Хезболлы"."Вагнеровцы" поделятся с ними опытом участия в боевых действиях, полученным на войне против Украины в составе российских оккупационных сил.
"Основная задача передать опыт ведения боевых действий в Украине, штурмовые действия малыми группами, бои в городской застройке, применение дронов-камикадзе и ударных БПЛА со сбросами", - рассказали в Центре.
Также отмечается, что в настоящее время члены ливанской военизированной группировки "Хезболла" вместе с боевиками ХАМАС участвуют в боях против Израиля.
По данным ЦНС, подготовку группировки ХАМАС к вторжению в Израиль также осуществляли, в частности, инструкторы ЧВК "Вагнера".
"Следовательно, можно говорить о систематической поддержке РФ через свои прокси-группировки террористических атак против Израиля", - обращают внимание в Центре.
Ранее сообщалось, что, согласно данным "Беларускі Гаюн", на территории Беларуси могут оставаться от 500 до 1000 наемников ЧВК "Вагнера".
Нападение ХАМАС на Израиль и угроза от "Хезболлы"
Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля со стороны Сектора Газа. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.
В ответ Израиль начал свою операцию против боевиков, военные ЦАХАЛ уже ударили по местам их дислокации в Секторе Газа. 14 октября Иерусалим заявил о ликвидации верхушки террористов, руководивших нападением.
Отметим, что ливанская "Хезболла" с самого начала конфликта активно поддерживает действия ХАМАСа. Также боевики "Хезболлы" уже обстреливали территорию Израиля, ЦАХАЛ наносил удары в ответ.
13 октября заместитель лидера "Хезболлы" заявил, что группировка якобы готова присоединиться к войне боевиков ХАМАС против Израиля.
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