"Вагнеровцы" бегут из Беларуси в Африку из-за малой зарплаты, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Центра национального сопротивления" (ЦНС).

Как напоминает ЦНС, "вагнеровцы" работают инструкторами в Беларуси. Также известно, что на полигонах проходят военные тренировки мобилизованных россиян и подписавших контракт.

В то же время инструкторская работа, а также заработная плата не устраивает наемников. За участие в войне на африканском континенте им платят больше, в связи с чем "вагнеровцы" бегут в Африку.

"По информации "Центра национального сопротивления" за последний период количество "вагнеровцев" на территории Беларуси сократилось с 500 человек до 400. Похоже, что с такими темпами пленников на войну в Украине будет некому обучать и из военкомата будут отправлять сразу на передовую. В конце концов, по свидетельствам нашего подполья так в основном и случается", - добавляет ЦНС.

ПВК "Вагнера"

После смерти лидера ПВК "Вагнера" Евгения Пригожина, часть наемников перебросили в Беларусь. По данным британской разведки, в октябре 2023 года подразделения ЧВК "Вагнера" вошли также в состав Росгвардии.

В конце февраля, согласно данным разведки Великобритании, в Беларуси оставалось менее тысячи боевиков ПВК "Вагнера". Также было известно, что часть наемников перебрасывали обратно в Россию.