Израиль контролирует все районы, но на территории еще могут быть террористы ХАМАС

Израиль вернул под контроль все районы, на его территории на данный момент нет боевых действий. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, которого цитирует The Guardian .

По его словам, сейчас проводится эвакуация из всех населенных пунктов, расположенных вблизи границы с сектором Газа.

К тому же Израиль, все еще находится в состоянии повышенной готовности на севере. Так, вчера там произошло несколько локальных инцидентов, но боевых действий нет.

Хагари отметил, что Армия обороны Израиля совершает интенсивные воздушные удары по Сектору Газа каждые четыре часа. Израиль нацелен только на места, где находятся террористы. Страна атакует сотни целей. По его словам, речь идет о сотнях погибших террористов.

Он добавил, что в Секторе Газа нет электричества. Никто не въезжает и не выезжает с территории.

Израиль призвал 300 тысяч резервистов. Отвечая на сообщения о недостатке снаряжения ЦАХАЛа, спикер заверил, что снаряжения и продовольствия достаточно.

Относительно потерь Хараги сообщил, что число погибших израильтян составляет около 700 человек, причем подтверждена гибель 73 солдат.

По поводу заложников, спикер сообщил, что власти начали информировать семьи, а общественность сообщат только после того, как свяжутся с семьями. При этом он отказался указать количество заложников.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики террористической группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. В начале вторжения им удалось захватить ряд населенных пунктов. Уже к вечеру израильские Силы обороны вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Сообщалось, что в первый день войны на территорию Израиля из Сектора Газа могли проникнуть до тысячи боевиков группировки ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

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