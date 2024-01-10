Колебания должны прекратиться, - лидер немецкой оппозиции призвал передать Украине ракеты Taurus
Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц призвал канцлера Олафа Шольца не медлить с поставками крылатых ракет Taurus Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Rheinische Post.
"Колебания по поставкам крылатых ракет Taurus должны прекратиться. Шольц должен наконец отказаться от своей сдержанности в этом вопросе. Это чрезвычайно помогло бы Украине", - заявил Мерц.
Он также прокомментировал призыв немецкого канцела к союзникам активизировать свои усилия для помощи Украине. Лидер ХДС отметил, что это "хороший месседж", но это должно касаться и самой Германии.
Ракеты Taurus для Украины.
В октябре немецкие СМИ сообщали, что у правительства Германии нет планов поставлять в Украину дальнобойные ракеты Taurus в ближайшем будущем.
The Wall Street Journal писало, что Германия боится прямой конфронтации с Россией. Берлин считает, что для применения ракет ему необходимо будет отправить своих специалистов в Украину.
Однако в Германии растет давление на канцлера Олафа Шольца с целью вынудить его поставить ракеты Taurus Украине. В частности, премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Taurus дал бы Украине возможность отбиться от постоянных атак беспилотников и ракет.
Также экспрезидент Германии Йоахим Гаук подверг критике позицию правительства по поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus. Он считает, что Бундесвер должен предоставить их нашему государству без всяких "но".
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