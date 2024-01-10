ua en ru
Ср, 10 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Колебания должны прекратиться, - лидер немецкой оппозиции призвал передать Украине ракеты Taurus

Германия, Среда 10 января 2024 03:07
UA EN RU
Колебания должны прекратиться, - лидер немецкой оппозиции призвал передать Украине ракеты Taurus Фото: лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц призвал канцлера Олафа Шольца не медлить с поставками крылатых ракет Taurus Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Rheinische Post.

"Колебания по поставкам крылатых ракет Taurus должны прекратиться. Шольц должен наконец отказаться от своей сдержанности в этом вопросе. Это чрезвычайно помогло бы Украине", - заявил Мерц.

Он также прокомментировал призыв немецкого канцела к союзникам активизировать свои усилия для помощи Украине. Лидер ХДС отметил, что это "хороший месседж", но это должно касаться и самой Германии.

Ракеты Taurus для Украины.

В октябре немецкие СМИ сообщали, что у правительства Германии нет планов поставлять в Украину дальнобойные ракеты Taurus в ближайшем будущем.

The Wall Street Journal писало, что Германия боится прямой конфронтации с Россией. Берлин считает, что для применения ракет ему необходимо будет отправить своих специалистов в Украину.

Однако в Германии растет давление на канцлера Олафа Шольца с целью вынудить его поставить ракеты Taurus Украине. В частности, премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Taurus дал бы Украине возможность отбиться от постоянных атак беспилотников и ракет.

Также экспрезидент Германии Йоахим Гаук подверг критике позицию правительства по поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus. Он считает, что Бундесвер должен предоставить их нашему государству без всяких "но".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бундесвер Помощь Украине
NEWS
Платим по счетам. В Украине снова разрешили отключать свет, газ и воду за долги: как это работает
Платим по счетам. В Украине снова разрешили отключать свет, газ и воду за долги: как это работает
DAILY
Александр Завитневич: Отдельные нормы законопроекта о мобилизации существенно изменятся
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Отдельные нормы законопроекта о мобилизации существенно изменятся