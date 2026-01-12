RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

В Украине стартует первый проект по добыче лития

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В Украине впервые определили победителя конкурса на разработку месторождения лития по механизму соглашения о разделе продукции. Пилотным проектом стала разработка литиевого месторождения "Участок Добра", расположенного в Кировоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Проект предусматривает привлечение минимум 179 млн долларов капитальных инвестиций. Из них 12 млн долларов будет направлено на новую геологоразведку и международный аудит запасов, а еще 167 млн долларов - на организацию добычи и обогащения руды в случае подтверждения промышленных запасов.

Кто стал победителем конкурса

К конкурсному отбору по 100-балльной системе оценки были допущены украинские и международные компании и консорциумы с необходимыми финансовыми ресурсами, техническими возможностями и опытом в сфере недропользования.

Победителем стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акционерами которой являются международные компании TechMet и The Rock Holdings. Они имеют значительный опыт в добыче критически важных полезных ископаемых.

В частности, TechMet владеет контрольными или доминирующими миноритарными долями в десяти активах на четырех континентах и реализовывала сложные проекты по разведке, добыче и переработке критических минералов.

Интеграция Украины в мировые цепи поставок

Правительство ожидает, что реализация проекта на "Участке Добра" станет толчком для привлечения новых инвесторов. Это лишь первый шаг в рамках амбициозного плана интеграции Украины в глобальные цепи поставок стратегических партнеров.

Механизм СРП предусматривает, что инвестор осуществляет добычу в партнерстве с государством, при этом само месторождение остается в собственности народа Украины.

Стратегическое значение для экономики и безопасности

Привлечение инвесторов из США и ЕС не только способствует развитию отрасли, но и усиливает международное внимание к Украине, обеспечивает доступ к современным технологиям добычи и переработки, а также создает дополнительные гарантии безопасности.

Правительство отмечает, что проект открывает беспрецедентные возможности для вхождения Украины в высокотехнологичную мировую литиевую отрасль в партнерстве с системными американскими компаниями.

 

Что известно о соглашении с США об ископаемых

Напомним, в ночь с 30 апреля на 1 мая Украина и США заключили соглашение о создании совместного Инвестиционного фонда восстановления с паритетным участием обеих сторон.

Документ подписали первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент. Соглашение стало итогом длительных и непростых переговоров, однако, по оценке правительства, Украине удалось закрепить для себя выгодные условия сотрудничества.

Фонд планирует инвестировать в проекты по добыче полезных ископаемых, нефти и газа, а также в связанную инфраструктуру и переработку. Конкретные направления вложений Киев и Вашингтон будут определять совместно.

В Минэкономики уточнили, что украинский вклад будет формироваться не только за счет новых поступлений, но и доходов от так называемых "спящих лицензий".

Ранее РБК-Украина сообщало, что государство рассекретило информацию о запасах критически важных минералов - в частности лития, золота и титана - для привлечения инвесторов. Закрытыми остаются только данные по урану.

Кроме того, 16 июня правительство утвердило первые практические шаги в рамках этого соглашения, в частности подготовку к открытию для частных инвесторов крупного государственного литиевого месторождения "Добра".

