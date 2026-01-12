В Украине стартует первый проект по добыче лития

Проект предусматривает привлечение минимум 179 млн долларов капитальных инвестиций. Из них 12 млн долларов будет направлено на новую геологоразведку и международный аудит запасов, а еще 167 млн долларов - на организацию добычи и обогащения руды в случае подтверждения промышленных запасов.

Кто стал победителем конкурса

К конкурсному отбору по 100-балльной системе оценки были допущены украинские и международные компании и консорциумы с необходимыми финансовыми ресурсами, техническими возможностями и опытом в сфере недропользования.

Победителем стала компания Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акционерами которой являются международные компании TechMet и The Rock Holdings. Они имеют значительный опыт в добыче критически важных полезных ископаемых.

В частности, TechMet владеет контрольными или доминирующими миноритарными долями в десяти активах на четырех континентах и реализовывала сложные проекты по разведке, добыче и переработке критических минералов.

Интеграция Украины в мировые цепи поставок

Правительство ожидает, что реализация проекта на "Участке Добра" станет толчком для привлечения новых инвесторов. Это лишь первый шаг в рамках амбициозного плана интеграции Украины в глобальные цепи поставок стратегических партнеров.

Механизм СРП предусматривает, что инвестор осуществляет добычу в партнерстве с государством, при этом само месторождение остается в собственности народа Украины.

Стратегическое значение для экономики и безопасности

Привлечение инвесторов из США и ЕС не только способствует развитию отрасли, но и усиливает международное внимание к Украине, обеспечивает доступ к современным технологиям добычи и переработки, а также создает дополнительные гарантии безопасности.

Правительство отмечает, что проект открывает беспрецедентные возможности для вхождения Украины в высокотехнологичную мировую литиевую отрасль в партнерстве с системными американскими компаниями.