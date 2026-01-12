В Україні стартує перший проєкт з видобутку літію

Проєкт передбачає залучення мінімум 179 млн доларів капітальних інвестицій. Із них 12 млн доларів буде спрямовано на нову геологорозвідку та міжнародний аудит запасів, а ще 167 млн доларів - на організацію видобутку та збагачення руди у разі підтвердження промислових запасів.

Хто став переможцем конкурсу

До конкурсного відбору за 100-бальною системою оцінки були допущені українські та міжнародні компанії й консорціуми з необхідними фінансовими ресурсами, технічними можливостями та досвідом у сфері надрокористування.

Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої є міжнародні компанії TechMet та The Rock Holdings. Вони мають значний досвід у видобутку критично важливих корисних копалин.

Зокрема, TechMet володіє контрольними або домінуючими міноритарними частками в десяти активах на чотирьох континентах та реалізовувала складні проєкти з розвідки, видобутку й переробки критичних мінералів.

Інтеграція України у світові ланцюги постачання

Уряд очікує, що реалізація проєкту на "Ділянці Добра" стане поштовхом для залучення нових інвесторів. Це лише перший крок у межах амбітного плану інтеграції України у глобальні ланцюги постачання стратегічних партнерів.

Механізм УРП передбачає, що інвестор здійснює видобуток у партнерстві з державою, водночас саме родовище залишається у власності народу України.

Стратегічне значення для економіки та безпеки

Залучення інвесторів зі США та ЄС не лише сприяє розвитку галузі, а й посилює міжнародну увагу до України, забезпечує доступ до сучасних технологій видобутку та переробки, а також створює додаткові безпекові гарантії.

Уряд наголошує, що проєкт відкриває безпрецедентні можливості для входження України у високотехнологічну світову літієву галузь у партнерстві з системними американськими компаніями.