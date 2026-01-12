UA

В Україні стартує перший проєкт з видобутку літію

Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

В Україні вперше визначили переможця конкурсу на розробку родовища літію за механізмом угоди про розподіл продукції. Пілотним проєктом стала розробка літієвого родовища "Ділянка Добра", що розташоване у Кіровоградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Юлію Свириденко.

Проєкт передбачає залучення мінімум 179 млн доларів капітальних інвестицій. Із них 12 млн доларів буде спрямовано на нову геологорозвідку та міжнародний аудит запасів, а ще 167 млн доларів - на організацію видобутку та збагачення руди у разі підтвердження промислових запасів.

Хто став переможцем конкурсу

До конкурсного відбору за 100-бальною системою оцінки були допущені українські та міжнародні компанії й консорціуми з необхідними фінансовими ресурсами, технічними можливостями та досвідом у сфері надрокористування.

Переможцем стала компанія Dobra Lithium Holdings JV, LLC, акціонерами якої є міжнародні компанії TechMet та The Rock Holdings. Вони мають значний досвід у видобутку критично важливих корисних копалин.

Зокрема, TechMet володіє контрольними або домінуючими міноритарними частками в десяти активах на чотирьох континентах та реалізовувала складні проєкти з розвідки, видобутку й переробки критичних мінералів.

Інтеграція України у світові ланцюги постачання

Уряд очікує, що реалізація проєкту на "Ділянці Добра" стане поштовхом для залучення нових інвесторів. Це лише перший крок у межах амбітного плану інтеграції України у глобальні ланцюги постачання стратегічних партнерів.

Механізм УРП передбачає, що інвестор здійснює видобуток у партнерстві з державою, водночас саме родовище залишається у власності народу України.

Стратегічне значення для економіки та безпеки

Залучення інвесторів зі США та ЄС не лише сприяє розвитку галузі, а й посилює міжнародну увагу до України, забезпечує доступ до сучасних технологій видобутку та переробки, а також створює додаткові безпекові гарантії.

Уряд наголошує, що проєкт відкриває безпрецедентні можливості для входження України у високотехнологічну світову літієву галузь у партнерстві з системними американськими компаніями.

Що відомо про угоду зі США про копалини

Нагадаємо, у ніч з 30 квітня на 1 травня Україна та США уклали угоду про створення спільного Інвестиційного фонду відбудови з паритетною участю обох сторін.

Документ підписали перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент. Угода стала підсумком тривалих і непростих переговорів, однак, за оцінкою уряду, Україні вдалося закріпити для себе вигідні умови співпраці.

Фонд планує інвестувати в проєкти з видобутку корисних копалин, нафти й газу, а також у пов’язану інфраструктуру та переробку. Конкретні напрями вкладень Київ і Вашингтон визначатимуть спільно.

У Мінекономіки уточнили, що український внесок формуватиметься не лише за рахунок нових надходжень, а й доходів від так званих «сплячих ліцензій».

Раніше РБК-Україна повідомляло, що держава розсекретила інформацію про запаси критично важливих мінералів - зокрема літію, золота та титану - для залучення інвесторів. Закритими залишаються лише дані щодо урану.

Крім того, 16 червня уряд затвердив перші практичні кроки в межах цієї угоди, зокрема підготовку до відкриття для приватних інвесторів великого державного літієвого родовища "Добра".

Сполучені Штати АмерикиЮлія СвириденкоРідкоземельні метали в Україні