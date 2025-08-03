"В глазах можно все прочитать". Бражко умилил сеть нежным фото с Квитковой

23-летний игрок киевского "Динамо" Владимир Бражко порадовал фанов новым фото со своей возлюбленной, 27-летней блогершей Дашей Квитковой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram спортсмена.
На черно-белой фотографии, которая стремительно разлетелась по сети, футболист нежно целует девушку в лоб, а она сияет счастливой улыбкой.
"Все мое", - написал Владимир.
Трогательный кадр мгновенно собрал множество лайков и комментариев - фанаты не сдерживают эмоций.
После того как пара официально подтвердила свои отношения, они начали активно делиться совместными романтическими фото.
Правда, Владимир делает это чаще - вероятно, именно поэтому новые посты футболиста вызывают столько обсуждений.
Даша же, наоборот, старается оберегать личное от лишнего внимания.
Напомним, Квиткова ранее была в браке с телеведущим Никитой Добрыниным, с которым воспитывает сына.
После развода блогерша сосредоточилась на себе, материнстве и творческих проектах.
Однако, похоже, в ее жизни появился новый счастливый этап - рядом с Владимиром Бражко.
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