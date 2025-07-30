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Бражко растрогал объятиями с сыном Квитковой и показал, как учит его играть в футбол (видео)

Среда 30 июля 2025 11:16
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Бражко растрогал объятиями с сыном Квитковой и показал, как учит его играть в футбол (видео) Владимир Бражко (фото: instagram.com/vova.brazhko)
Автор: Иванна Пашкевич

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко, который 29 июля отметился голом в домашнем матче Лиги чемпионов против "Хамрун Спартанс", умилил сеть нежным видео с сыном своей возлюбленной, блогера Даши Квитковой, где учит мальчика играть в футбол.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram спортсмена.

После завершения матча Бражко подбежал к трибунам, откуда взял на руки сына Даши Квитковой - Льва.

Затем они вместе вышли на поле, где спортсмен начал обучать мальчика азам игры в футбол.

Лев с увлечением гонял мяч, а Владимир терпеливо показывал ему простые приемы и подсказывал во время игры.

Бражко учит сына Квитковой играть в футбол (фото: instagram.com/vova.brazhko)

Трогательным моментом стало то, как мальчик прямо на поле обнял полузащитника "Динамо".

После игры Даша и Владимир также обнялись и поцеловались, еще раз подтвердив свои теплые и доверительные отношения.

Что пишут фаны

Видео вызвало бурную реакцию в соцсетях. Пользователи разделились: кто-то растрогался до мурашек и назвал это "самым милым видео", а некоторые отнеслись скептически - мол, все выглядит мило, но не слишком искренне.

  • Цікаво, Квіткова так само буде "вболівати за Шахтар", як було минулого року, і приїздила на матчі Боруссії, чи "перезвулась"
  • Файний хлопець Бражко, все мило виглядає, але я не вірю цій дамі, вона тільки "запудрить" чергового чоловіка.
  • Дай Бог, щоб все було добре, бо це підкосить його кар'єру та сприйняття кохання
  • Боже … як це мило, аж мурахи по тілу. Найкращий футболіст і найкраща блогерка - ЛЮДИНА
  • Наймиліше відео, яке я бачила
  • Той випадок, коли Левчик на Вовку більше схожий, ніж на рідного батька

Напомним, впервые об отношениях этой пары стало известно еще в мае, когда их застали во время трогательного мгновения вместе.

Впоследствии Даша поделилась кадрами, на которых нежно обнимает мужчину - подписчики сразу узнали в нем Бражка.

А недавно сам футболист публично обратился к ней с теплыми словами, назвав своей возлюбленной.

Бражко растрогал объятиями с сыном Квитковой и показал, как учит его играть в футбол (видео)Владимир Бражко и Даша Квитко (фото: instagram.com/vova.brazhko)

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