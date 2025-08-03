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"В очах можна все прочитати". Бражко замилував мережу ніжним фото з Квітковою

Володимир Бражко і Даша Квіткова (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

23-річний гравець київського "Динамо" Володимир Бражко потішив фанів новим фото зі своєю коханою, 27-річною блогеркою Дашею Квітковою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram спортсмена.

Бражко замилував новим фото з Квітковою

На чорно-білій світлині, яка стрімко розлетілася мережею, футболіст ніжно цілує дівчину в лоб, а вона сяє щасливою усмішкою.

"Все моє", - написав Володимир.

Зворушливий кадр миттєво зібрав безліч лайків та коментарів - фанати не стримують емоцій.

Володимир Бражко і Даша Квіткова (фото: instagram.com/vova.brazhko)

  • Тут в очах можна все прочитати 
  • Ну такі гарні, ну я не можу. Даша світиться
  • Правильно, публіку треба підігрівати
  • Дуже гарна пара
  • Які класні
  • Я обожнюю цих котиків
  • Будьте щасливі

Після того, як пара офіційно підтвердила свої стосунки, вони почали активно ділитися спільними романтичними фото.

Щоправда, Володимир робить це частіше - ймовірно, саме через це нові пости футболіста викликають стільки обговорень.

Даша ж, навпаки, намагається оберігати особисте від зайвої уваги.

​​​​​​​Володимир Бражко і Даша Квіткова (фото: instagram.com/vova.brazhko)

Нагадаємо, Квіткова раніше була у шлюбі з телеведучим Нікітою Добриніним, з яким виховує сина.

Після розлучення блогерка зосередилася на собі, материнстві та творчих проєктах.

Однак, схоже, в її житті зʼявився новий щасливий етап - поруч із Володимиром Бражком.

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Даша КвітковаФутболістиСпортсмени