ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабміні анонсували розподіл Мінветеранів і окупованих територій

Новини » Політика     23.01.2020 - 10:28
У Кабміні анонсували розподіл Мінветеранів і окупованих територій
Фото: Оксана Гаврилюк (facebook.com)

Майбутнє Міністерство з питань реінтеграції може очолити профільний віце-прем'єр

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда анонсувала, що відомство буде розділено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Коляда також зазначила, що майбутнє Міністерство з питань реінтеграції може очолити профільний віце-прем'єр-міністр.

"Нам вдалося донести інформацію про величезний обсяг завдань, які лежать у площині всього уряду, і дати зрозуміти вищому керівництву держави, що це вимагає окремого блоку роботи окремого міністерства, можливо, навіть яке очолюватиме профільний віце-прем'єр-міністр. Але і тут у нас є розуміння того, що слід не відновлювати знову Міністерство окупованих територій, необхідно міняти парадигму і говорити про ефективну роботу Міністерства реінтеграції", - розповіла вона.

За словами глави міністерства, питання реінтеграції банально не поміщаються у функціонал одного, навіть об'єднаного відомства, так як є потреба в міжсекторальному співробітництві.

Вона підкреслила, що на даний момент у відомстві проводяться консультації для того, щоб бути готовим до цього поділу.

Разом з тим Коляда зазначила, що на даний момент не має інформації, хто очолить майбутнє Міністерство окупованих територій після закінчення.

Нагадаємо, в серпні президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Міністерство у справах ветеранів не ліквідують. Він відзначав, що інформація про ліквідацію відомства - "ганебні чутки".

Як писало РБК-Україна, США підкреслювали, що Україна повинна визначитися з форматом діяльності Міністерства у справах ветеранів.

МінТОТ ініціює санкції проти заводу в Придністров'ї У МінТОТ назвали суму боргу мешканців окупованого Донбасу за воду
Новини України МінТОТОксана Коляда
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся