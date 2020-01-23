В Кабмине анонсировали разделение Минветеранов и оккупированных территорий

Фото: Оксана Гаврилюк (facebook.com)

Будущее Министерство по вопросам реинтеграции может возглавить профильный вице-премьер

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда анонсировала, что ведомство будет разделено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Интерфакс-Украина".

Коляда также отметила, что будущее Министерство по вопросам реинтеграции может возглавить профильный вице-премьер-министр.

"Нам удалось донести информацию об огромном объеме задач, которые лежат в плоскости всего правительства, и дать понять высшему руководству государства, что это требует отдельного блока работы отдельного министерства, возможно, даже которое будет возглавлять профильный вице-премьер-министр. Но и здесь у нас есть понимание того, что следует не восстанавливать Министерство оккупированных территорий, необходимо менять парадигму и говорить об эффективной работе Министерства реинтеграции", - рассказала она.

По словам главы министерства, вопросы реинтеграции банально не помещаются в функционал одного, даже объединенного ведомства, так как есть потребность в межсекторальном сотрудничестве.

Она подчеркнула, что на данный момент в ведомстве проводятся консультации для того, чтобы быть готовым к этому разделению.

Вместе с тем Коляда отметила, что на данный момент не располагает информацией, кто возглавит будущее Министерство оккупированных территорий после разъединения.

Напомним, в августе президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Министерство по делам ветеранов ликвидировать не будут. Он отмечал, что информация о ликвидации ведомства - "позорные слухи".

Как писало РБК-Украина, США подчеркивали, что Украина должна определиться с форматом деятельности Министерства по делам ветеранов.