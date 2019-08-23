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США закликали Україну визначитися з форматом Мінветеранів

Новини » Політика    23.08.2019 - 16:56
США закликали Україну визначитися з форматом Мінветеранів
Фото: Вільям Тейлор (usembassy.gov)

США готові підтримувати українських ветеранів і волонтерів

Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор заявив, що Україна повинна визначитися з форматом діяльності Міністерства у справах ветеранів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

За його словами, США готові підтримувати Україну, її ветеранів та волонтерів.

"Сполучені Штати Америки націлені надавати підтримку Україні. З допомогою Міністерства у справах ветеранів ми зможемо надалі надавати підтримку волонтерам і ветеранам цивільного життя. На сьогодні завданням для України є визначення формату діяльності міністерства", - зазначив Тейлор.

Він також підкреслив, що США готові підтримати Україну в тих програмах і проектах, які дозволять українським ветеранам отримати освіту і необхідне медичне забезпечення.

Нагадаємо, 27 лютого 2018 року Верховна рада рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів. В кінці березня 2018 року Кабмін почав процес створення міністерства у справах ветеранів. У листопаді 2018 року Верховна рада призначила Ірину Фриз, яка була нардепом від "БПП", на посаду міністра у справах ветеранів.

Нещодавно Кабінет міністрів України схвалив положення про Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Реєстр доручено створити Міністерство з питань фінансів.

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