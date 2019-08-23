Мінветеранів ліквідують, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент назвав інформацію про ліквідацію міністерства "ганебними чутками"

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Міністерство у справах ветеранів не ліквідують. Про це він заявив на міжнародному ветеранському і волонтерському форумі в Києві.

За його словами, інформація про ліквідацію відомства - "ганебні чутки"

"Кілька важливих моментів, щоб розвіяти всі чутки і пояснити деякі речі. Перше і найголовніше - Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідувати. Це ганебна інформація і ганебні чутки. Також ми чекаємо від вас авторитетну кандидатуру, яка може об'єднати міністерство", - підкреслив Зеленський.

Відзначимо, 9 серпня на засіданні підготовчої групи партія "Слуга народу" запропонувала зменшити кількість парламентських комітетів з 27-ми до 22-х.

Пропонувалося скоротити 5 комітетів шляхом об'єднання їх з іншими. До цього переліку потрапив і комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, 15 серпня підготовча депутатська група проголосувала за основу пропозицію про формування у Верховній Раді IX скликання 23 комітетів. "Зараз ми пропонуємо вийти на 23 комітету. Мінус 5 комітетів, ми пропонуємо прибрати в порівнянні з тим, що було у Верховній Раді попереднього скликання", - заявляв представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук.

Таким чином, на засіданні підготовчої групи було запропоновано утворити комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

27 лютого 2018 року Верховна рада рекомендувала Кабміну створити Міністерство у справах ветеранів.

У кінці березня 2018 року Кабмін почав процес створення Міністерства у справах ветеранів.

У листопаді 2018 року Верховна рада призначила Ірину Фриз, яка була нардепом від "БПП", на посаду міністра у справах ветеранів.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України схвалив положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Реєстр доручено створити Міністерству з питань фінансів.