Мінветеранів ліквідують, - Зеленський

Президент назвав інформацію про ліквідацію міністерства "ганебними чутками"
Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Міністерство у справах ветеранів не ліквідують. Про це він заявив на міжнародному ветеранському і волонтерському форумі в Києві.
Участь Президента України у відкритті ІІ Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму «Там, де ми – там Україна»
Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 23 серпня 2019 р.
За його словами, інформація про ліквідацію відомства - "ганебні чутки"
"Кілька важливих моментів, щоб розвіяти всі чутки і пояснити деякі речі. Перше і найголовніше - Міністерство у справах ветеранів ніхто не буде ліквідувати. Це ганебна інформація і ганебні чутки. Також ми чекаємо від вас авторитетну кандидатуру, яка може об'єднати міністерство", - підкреслив Зеленський.
Відзначимо, 9 серпня на засіданні підготовчої групи партія "Слуга народу" запропонувала зменшити кількість парламентських комітетів з 27-ми до 22-х.
Пропонувалося скоротити 5 комітетів шляхом об'єднання їх з іншими. До цього переліку потрапив і комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.
Нагадаємо, 15 серпня підготовча депутатська група проголосувала за основу пропозицію про формування у Верховній Раді IX скликання 23 комітетів. "Зараз ми пропонуємо вийти на 23 комітету. Мінус 5 комітетів, ми пропонуємо прибрати в порівнянні з тим, що було у Верховній Раді попереднього скликання", - заявляв представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук.
Таким чином, на засіданні підготовчої групи було запропоновано утворити комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
27 лютого 2018 року Верховна рада рекомендувала Кабміну створити Міністерство у справах ветеранів.
У кінці березня 2018 року Кабмін почав процес створення Міністерства у справах ветеранів.
У листопаді 2018 року Верховна рада призначила Ірину Фриз, яка була нардепом від "БПП", на посаду міністра у справах ветеранів.
Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України схвалив положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Реєстр доручено створити Міністерству з питань фінансів.