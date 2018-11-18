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В Ужгороді суд обрав запобіжний захід контрабандисту, який наїхав на прикордонника

Новини » Надзвичайні події    18.11.2018 - 14:52
В Ужгороді суд обрав запобіжний захід контрабандисту, який наїхав на прикордонника
Фото: прикордонник (dpsu.gov.ua)

Постраждалий прикордонник вчора помер в лікарні

У неділю, 18 листопада, Ужгородський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою контрабандисту, який здійснив наїзд на прикордонника Вадима Березенського. Про це РБК-Україні повідомили в прес-службі Держприкордонслужби України (ДПСУ).

Як повідомляється, слідчий суддя Ужгородського місьрайонного суду ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу 34-річному чоловіку, який підозрюється в наїзді автомобілем на прикордонника, у вигляді тримання під вартою протягом 60 днів без права внесення застави.

"Судове засідання  у справі наїзду жителем Закарпаття на прикордонника Вадима Березеньського, який помер учора ввечері, не приходячи до свідомості внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, відбулося сьогодні опівдні в Ужгороді", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у суботу, 17 листопада, начальник ДПСУ Петро Цигикал повідомив, що прикордонник Вадим Березенський, на якого здійснили наїзд автомобілем, помер у лікарні не приходячи до тями.

Пізніше, в поліції повідомили про затримання одного з підозрюваних в наїзді на прикордонника в Закарпатській області. Затриманим виявився 34-річний чоловік з Рахова.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у п'ятницю, 16 листопада, на Закарпатті на ділянці відділу "Ділове" контрабандисти автомобілем збили прикордонника.

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