Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція затримала 34-річного жителя Рахова, підозрюваного у здійсненні наїзду

Поліція затримала підозрюваного в наїзді на прикордонника в Закарпатській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції.

Як повідомляється, затриманим виявився 34-річний чоловік з Рахова. Поліцейські проводять слідчі дії, і доставлять зловмисника до суду для розгляду клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"Завдяки злагодженим діям працівників Управління карного розшуку, відділу кримінальної поліції Рахівського відділення поліції, спеціалізованого відділу з розслідування злочинів проти життя і здоров'я Слідчого управління закарпатської міліції, а також працівників Західного регіонального управління Державної прикордонної служби, чоловік, підозрюваний у наїзді на працівника прикордонної служби у селі Ділове затриманий", - йдеться в повідомленні

Затриманому інкримінують злочинні дії за ст. 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прикордонник Вадим Березенський, на якого скоїли наїзд автомобілем, помер у лікарні, не приходячи в свідомість.