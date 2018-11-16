У Закарпатській області контрабандисти наїхали на прикордонника

Фото: автомобіль, яким наїхали на прикордонника (facebook.com/oleh.slobodyan)

Військовослужбовця прооперували, він у реанімації

У Закарпатській області контрабандисти автомобілем на іноземній реєстрації збили прикордонника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Олега Слободяна.

Як зазначається, військовослужбовець перебуває у важкому стані. З місця події його доставили до реанімації, де провели операцію.

"Сьогодні вночі на Закарпатті контрабандисти автомобілем на іноземній реєстрації збили прикордонника. Військовослужбовець у важкому стані у комі", - написав Слободян.

Повідомляється, що під час спільних дій ДПСУ з румунськими прикордонниками останні по той бік кордону затримали двох осіб та 10 пакунків тютюнових виробів. На українській території тривав пошук решти причетних до оборудки осіб.

Невдовзі неподалік річки Тиса на ділянці відділу "Ділове" прикордонники затримали чоловіка в гідрокостюмі. Документів при собі він не мав, однак при ньому виявили велику суму коштів, які він, ймовірно, отримав за здійснення незаконної оборудки.

Під час опитування затриманого та вилучення коштів на начальника відділу "Ділове" інша невідома особа здійснила наїзд автомобілем марки "Ауді" іноземної реєстрації. У результаті наїзду офіцер отримав важкі травми.

"До місця події викликали карету швидкої допомоги, військовослужбовця доставили до реанімаційного відділення, де здійснено негайне оперативне втручання. Стан прикордонника вкрай важкий", - зазначив Слободян.

Він додав, що наразі автомобіль, яким здійснено наїзд на прикордонника, затримано. Однак сам водій з місця втік, його особу попередньо вже встановлено. Це - громадянин України. Зловмисника розшукує поліція.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, вчора, 15 листопада, у селі Качали (Київська область) п'яний водій на автомобілі іноземної реєстрації збив двох дітей і зник з місця події. Діти у лікарні, один із них - у важкому стані.

Крім того, у Львові карета швидкої допомоги 15 листопада в’їхала в огорожу підземного переходу на вул. Стрийській, у результаті чого постраждали двоє людей.