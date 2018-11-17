Прикордонник, на якого вчинили наїзд автомобілем, помер у лікарні

Фото: автомобіль, яким наїхали на прикордонника (facebook.com/oleh.slobodyan)

Прикордонник помер не приходячи до свідомості

Прикордонник Вадим Березенський, на якого вчинили наїзд автомобілем, помер у лікарні не приходячи до свідомості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби України.

"Годину тому від отриманих травм в лікарні, не приходячи до свідомості помер начальник відділу прикордонної служби "Ділове" майор Вадим Березенський", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лікарі провели операцію прикордоннику, на якого в Закарпатській області наїхали контрабандисти.

Раніше, речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян зазначив, що прикордонник перебував без свідомості й лікарі довгий час не могли наважитись на операцію.

Слободян додав, що наразі встановлено особу людини, який наїхав на прикордонника. Ним виявився місцевий житель, причетний до контрабанди сигарет, наразі правоохоронці встановлюють його місцеперебування.

Вночі 16 листопада українські та румунські прикордонники проводили спільну спецоперацію, під час якої було затримано двоє контрабандистів сигарет. На українській території тривав пошук решти причетних до оборудки осіб. Неподалік річки Тиса на ділянці відділу "Ділове" прикордонники затримали чоловіка в гідрокостюмі із великою сумою грошей. Під час обшуку інший контрабандист на автомобілі збив начальника відділу "Ділове". Унаслідок цього офіцер отримав важкі травми.