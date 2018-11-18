В Ужгороде суд избрал меру пресечения контрабандисту, который наехал на пограничника

Фото: пограничник (dpsu.gov.ua)

Пострадавший пограничник вчера умер в больнице

В воскресенье, 18 ноября, Ужгородский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей контрабандисту, который осуществил наезд на пограничника Вадима Березенского. Об этом РБК-Украине сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

Как сообщается, следственный судья Ужгородского районного суда принял решение об избрании меры пресечения 34-летнему мужчине, который подозревается в наезде автомобилем на пограничника, в виде содержания под стражей в течение 60 дней без права внесения залога.

"Судебное заседание по делу о наезде жителем Закарпатья на пограничника Вадима Березеньського, который умер вчера вечером, не приходя в сознание в результате полученных телесных повреждений, состоялось сегодня в полдень в Ужгороде", - говорится в сообщении.

Напомним, что в субботу, 17 ноября, начальник ГНСУ Петр Цигикал сообщил, что пограничник Вадим Березенский, на которого совершили наезд автомобилем, умер в больнице не приходя в сознание.

Позже, в полиции сообщили о задержании одного из подозреваемых в наезде на пограничника в Закарпатской области. Задержанным оказался 34-летний мужчина из Рахова.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в пятницу, 16 ноября, на Закарпатье на участке отдела "Деловое" контрабандисты автомобилем сбили пограничника.