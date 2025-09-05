Ужгород получит прямую железнодорожную связь с четырьмя городами ЕС: когда старт рейсов

"Ужгород стал первым областным центром, который будет соединен с Братиславой, Кошице, Будапештом и Веной благодаря новому железнодорожному пути. Сегодня состоялось открытие участка евроколеи Ужгород - Чоп", - отметил Зеленский.

По его словам, впереди планируется построение евроколеи до Львова. Также продолжается развитие железнодорожного сообщения на других направлениях.

Глава государства поблагодарил всех железнодорожников и тех, кто работал ради такого проекта, совместного с европейскими партнерами.

Обновлено 20:52

Вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что длина железной дороги европейского стандарта от Ужгорода до Чопа составляет 22 километра.

"Уже с 12 сентября отсюда будут отправляться поезда в Братиславу, Кошице, Будапешт и Вену. Продажа билетов открылась уже сегодня 5 сентября", - добавил он.

По его словам, строительство продолжалось ровно год - от августа 2024 года до августа 2025 года. Общая стоимость проекта составила 1,3 млрд гривен: половина средств - грант Евросоюза в рамках Connecting Europe Facility, а другая половина - кредит Европейского инвестиционного банка.

"Осенью стартует электрификация. Часть расходов покроет CEF, а в государственном бюджете на 2025 год уже предусмотрено 128 млн гривен", - уточнил он.

Следующим этапом станет продолжение евроколеи от Ужгорода до Львова и строительство отрезка Скнилов - Мостиска-2. Это откроет прямой путь от Львова в Польшу и другие страны ЕС. На эти проекты ЕС уже выделил 76 млн евро грантовой поддержки.