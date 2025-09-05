Ужгород отримає прямий залізничний зв'язок із чотирма містами ЄС: коли старт рейсів

Ужгород стане першим обласним центром, який з'єднають одразу з чотирма містами країн Євросоюзу залізницею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.
"Ужгород став першим обласним центром, який буде з'єднаний із Братиславою, Кошицями, Будапештом і Віднем завдяки новій залізничній колії. Сьогодні відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород - Чоп", - зазначив Зеленський.
За його словами, попереду планується побудова євроколії до Львова. Також триває розвиток залізничного сполучення на інших напрямках.
Глава держави подякував усім залізничникам і тим, хто працював заради такого проєкту, спільного з європейськими партнерами.
Оновлено 20:52
Віце-прем'єр із відновлення України Олексій Кулеба зазначив, що довжина залізниці європейського стандарту від Ужгорода до Чопа становить 22 кілометри.
"Вже з 12 вересня звідси відправлятимуться потяги до Братислави, Кошиць, Будапешта та Відня. Продаж квитків відкрився вже сьогодні 5 вересня", - додав він.
За його словами, будівництво тривало рівно рік - від серпня 2024 року до серпня 2025 року. Загальна вартість проекту склала 1,3 млрд гривень: половина коштів - грант Євросоюзу в рамках Connecting Europe Facility, а інша половина - кредит Європейського інвестиційного банку.
"Восени стартує електрифікація. Частина видатків покриє CEF, а в державному бюджеті на 2025 рік уже передбачено 128 млн гривень", - уточнив він.
Наступним етапом стане продовження євроколії від Ужгорода до Львова та будівництво відрізку Скнилів - Мостиська-2. Це відкриє прямий шлях від Львова до Польщі та інших країн ЄС. На ці проекти ЄС уже виділив 76 млн євро грантової підтримки.
Нагадаємо, раніше заступник міністра фінансів України Олександр Кава заявляв, що залізниця європейського стандарту також має з'явитися у Львові, Луцьку та Чернівцях.
Він уточнював, що наступним містом, яке отримає залізничне сполучення за європейським стандартом колії, стане Луцьк.
За його словами, такі проєкти дадуть змогу отримати якісне залізничне сполучення з містами країн Євросоюзу.