Ужгород отримає прямий залізничний зв'язок із чотирма містами ЄС: коли старт рейсів

"Ужгород став першим обласним центром, який буде з'єднаний із Братиславою, Кошицями, Будапештом і Віднем завдяки новій залізничній колії. Сьогодні відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород - Чоп", - зазначив Зеленський.

За його словами, попереду планується побудова євроколії до Львова. Також триває розвиток залізничного сполучення на інших напрямках.

Глава держави подякував усім залізничникам і тим, хто працював заради такого проєкту, спільного з європейськими партнерами.

Оновлено 20:52

Віце-прем'єр із відновлення України Олексій Кулеба зазначив, що довжина залізниці європейського стандарту від Ужгорода до Чопа становить 22 кілометри.

"Вже з 12 вересня звідси відправлятимуться потяги до Братислави, Кошиць, Будапешта та Відня. Продаж квитків відкрився вже сьогодні 5 вересня", - додав він.

За його словами, будівництво тривало рівно рік - від серпня 2024 року до серпня 2025 року. Загальна вартість проекту склала 1,3 млрд гривень: половина коштів - грант Євросоюзу в рамках Connecting Europe Facility, а інша половина - кредит Європейського інвестиційного банку.

"Восени стартує електрифікація. Частина видатків покриє CEF, а в державному бюджеті на 2025 рік уже передбачено 128 млн гривень", - уточнив він.

Наступним етапом стане продовження євроколії від Ужгорода до Львова та будівництво відрізку Скнилів - Мостиська-2. Це відкриє прямий шлях від Львова до Польщі та інших країн ЄС. На ці проекти ЄС уже виділив 76 млн євро грантової підтримки.