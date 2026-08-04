Без ЦНАПа и бумаг: как студентам изменить место регистрации в общежитии в "Дії"

Студенты в Украине получили возможность сменить место регистрации в общежитии без посещения ЦНАПа и оформления бумажных документов. Новый сервис уже доступен на портале "Дія".

В "Дії" отметили, что перечень учебных заведений, где доступен новый сервис, будет постепенно расширяться. Актуальный список можно просмотреть на портале "Дія" .

Как пояснили в сервисе, для изменения места регистрации нужно подать заявление онлайн, дождаться его согласования учебным заведением, оплатить услугу и ожидать решения о регистрации.

Ранее РБК-Украина рассказывало об общежитиях в КПИ. Университет планирует модернизировать и улучшить условия проживания. Уже сейчас есть семейные общежития для студенческих пар, где можно жить в отдельных комнатах с удобствами за 3-4 тысячи гривен в месяц.

Напомним, украинское законодательство разрешает проживать без регистрации места жительства не дольше 30 дней. В то же время, ответственность за нарушение этой нормы остается минимальной: за первый случай предусмотрено только предупреждение, а за повторное в течение года - штраф.