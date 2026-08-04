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Главная » Жизнь » Общество

Без ЦНАПа и бумаг: как студентам изменить место регистрации в общежитии в "Дії"

15:31 04.08.2026 Вт
2 мин
Документы больше не нужны, но есть важное условие
aimg Татьяна Веремеева
Без ЦНАПа и бумаг: как студентам изменить место регистрации в общежитии в "Дії" Фото: Студенты могут зарегистрировать место жительства через "Дію" (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Студенты в Украине получили возможность сменить место регистрации в общежитии без посещения ЦНАПа и оформления бумажных документов. Новый сервис уже доступен на портале "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Главное:

  • Услуга без бюрократии: Студенты в Украине теперь могут изменить место регистрации в общежитии онлайн через портал "Дія" - без посещения ЦНАПа и бумажных справок.
  • Кто может воспользоваться: Сервис доступен для студентов, не военнообязанных, имеющих налоговый номер и заключенный договор о проживании в общежитии.
  • Постепенное расширение: Список учебных заведений, чьи студенты могут воспользоваться услугой, постоянно дополняется на портале "Дія".

Как пояснили в сервисе, для изменения места регистрации нужно подать заявление онлайн, дождаться его согласования учебным заведением, оплатить услугу и ожидать решения о регистрации.

Как изменить место регистрации

Для оформления услуги необходимо:

  • авторизоваться на портале "Дія";
  • открыть раздел "Услуги" - "Все услуги" - "Смена места жительства";
  • проверить свои данные и выбрать регистрацию в общежитии;
  • указать учебное заведение и адрес общежития;
  • если договор о проживании заключен на бумаге - указать его номер и дату;
  • подписать заявление с помощью КЭП или "Дія.Підпису";
  • после согласования заявления учебным заведением оплатить услугу и дождаться результата.

Кто может воспользоваться сервисом

Подать заявление могут студенты, которые:

  • не являются военнообязанными;
  • имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
  • заключили договор о проживании в общежитии.

В "Дії" отметили, что перечень учебных заведений, где доступен новый сервис, будет постепенно расширяться. Актуальный список можно просмотреть на портале "Дія".

Ранее РБК-Украина рассказывало об общежитиях в КПИ. Университет планирует модернизировать и улучшить условия проживания. Уже сейчас есть семейные общежития для студенческих пар, где можно жить в отдельных комнатах с удобствами за 3-4 тысячи гривен в месяц.

Напомним, украинское законодательство разрешает проживать без регистрации места жительства не дольше 30 дней. В то же время, ответственность за нарушение этой нормы остается минимальной: за первый случай предусмотрено только предупреждение, а за повторное в течение года - штраф.

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