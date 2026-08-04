Без ЦНАПа и бумаг: как студентам изменить место регистрации в общежитии в "Дії"
Студенты в Украине получили возможность сменить место регистрации в общежитии без посещения ЦНАПа и оформления бумажных документов. Новый сервис уже доступен на портале "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Главное:
- Услуга без бюрократии: Студенты в Украине теперь могут изменить место регистрации в общежитии онлайн через портал "Дія" - без посещения ЦНАПа и бумажных справок.
- Кто может воспользоваться: Сервис доступен для студентов, не военнообязанных, имеющих налоговый номер и заключенный договор о проживании в общежитии.
- Постепенное расширение: Список учебных заведений, чьи студенты могут воспользоваться услугой, постоянно дополняется на портале "Дія".
Как пояснили в сервисе, для изменения места регистрации нужно подать заявление онлайн, дождаться его согласования учебным заведением, оплатить услугу и ожидать решения о регистрации.
Как изменить место регистрации
Для оформления услуги необходимо:
- авторизоваться на портале "Дія";
- открыть раздел "Услуги" - "Все услуги" - "Смена места жительства";
- проверить свои данные и выбрать регистрацию в общежитии;
- указать учебное заведение и адрес общежития;
- если договор о проживании заключен на бумаге - указать его номер и дату;
- подписать заявление с помощью КЭП или "Дія.Підпису";
- после согласования заявления учебным заведением оплатить услугу и дождаться результата.
Кто может воспользоваться сервисом
Подать заявление могут студенты, которые:
- не являются военнообязанными;
- имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
- заключили договор о проживании в общежитии.
В "Дії" отметили, что перечень учебных заведений, где доступен новый сервис, будет постепенно расширяться. Актуальный список можно просмотреть на портале "Дія".
Ранее РБК-Украина рассказывало об общежитиях в КПИ. Университет планирует модернизировать и улучшить условия проживания. Уже сейчас есть семейные общежития для студенческих пар, где можно жить в отдельных комнатах с удобствами за 3-4 тысячи гривен в месяц.
Напомним, украинское законодательство разрешает проживать без регистрации места жительства не дольше 30 дней. В то же время, ответственность за нарушение этой нормы остается минимальной: за первый случай предусмотрено только предупреждение, а за повторное в течение года - штраф.