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УЗ сделала важное заявление насчет поездов в Вену: о чем речь

Железнодорожное сообщение с Веной и Будапештом возобновляется (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Австрийская железная дорога открывает движение по участку, который соединяет Вену и Будапешт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" в Telegram.

Какие поезда доступны украинцам

Согласно обновленной информации УЗ насчет движения поездов, беспересадочные вагоны "Киев - Вена" уже направляются в Вену и отправятся сегодня, 18 сентября, из Вены.

Восстанавливает свой привычный маршрут в Вену и поезд №146 "Чоп - Вена".

Тем временем поезд №143 "Вена - Чоп" возобновит курсирование из Вены, начиная с завтрашнего дня, 19 сентября.

"Сегодня поезд отправится все еще с пограничной станции Хедьешалом в Венгрии, однако добраться до Хедьешалома или Будапешта уже возможно по железной дороге", - уточнили в пресс-службе "Укрзализныци".

Публикация УЗ (скриншот: t.me/UkrzalInfo)

Почему поезда УЗ меняли маршруты

Напомним, в последнее время некоторые поезда "Укрзализныци" вынуждены были курсировать по измененным маршрутам в результате неблагоприятных погодных условий в ряде стран Европы.

В течение субботы (14 сентября) и воскресенья (15 сентября) странами центральной и восточной Европы прошла волна непогоды, которая принесла с собой сильные ливни и, как следствие, масштабные наводнения. В Австрии, кроме этого, выпал снег, что является необычным для сентября (в Нижней Австрии из-за снегопадов объявили даже чрезвычайное положение).

Больше всего из-за непогоды пострадали и понесли ущерб Австрия, Чехия, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия. Некоторые населенные пункты там оказались полностью под водой. По меньшей мере 8 человек погибли. Есть пострадавшие и пропавшие без вести.

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УкрзализныцяАвстрияБудапештВена