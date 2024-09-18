УЗ зробила важливу заяву щодо потягів до Відня: про що йдеться

Чому поїзди УЗ змінювали маршрути

Нагадаємо, останнім часом деякі потяги "Укрзалізниці" змушені були курсувати за зміненими маршрутами внаслідок несприятливих погодних умов у низці країн Європи.

Впродовж суботи (14 вересня) та неділі (15 вересня) країнами центральної та подекуди східної Європи пройшлася хвиля негоди, що принесла із собою сильні зливи та, як наслідок, масштабні повені. В Австрії, крім цього, випав сніг, що є незвичним явищем для вересня (у Нижній Австрії через снігопади оголосили навіть надзвичайний стан).

Найбільше через негоду постраждали й зазнали збитків Австрія, Чехія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина. Деякі населені пункти там опинились повністю під водою. Щонайменше 8 осіб загинули. Є постраждалі та зниклі безвісти.

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