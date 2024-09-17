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Поезда из Украины изменили маршруты из-за наводнения в Центральной Европе: как будут курсировать

Вторник 17 сентября 2024 11:40
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Поезда из Украины изменили маршруты из-за наводнения в Центральной Европе: как будут курсировать Фото: Поезд Киев-Варшава (коллаж - РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В результате непогоды в Центральной Европе некоторые поезда из Украины вынуждены курсировать по измененным маршрутам.

РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци" рассказывает, как будут курсировать поезда во вторник, 17 сентября.

Изменения в расписании поездов

Рейс Вена – Киев – Вена пока курсирует как Будапешт – Киев – Будапешт.

Поезд по маршруту Вена – Чоп – Вена с венгерскими вагонами класса Интерсити также курсирует по направлению Будапешт – Чоп – Будапешт.

Поезд Прага – Перемышль – Прага восстановлен по объездному маршруту через станцию Петровице-у-Карвине без остановки в Остраве.

Рейс Прага – Чоп – Прага продолжит направляться в объезд с незначительным опозданием.

По техническим причинам между Захонью и Тужером для рейсов 146 Чоп – Будапешт и 644 Дебрецен – Мукачево организован автобусный трансфер с участием венгерских координаторов.

Поезда из Украины в Варшаву, Хелм, Перемышль, Кошице, Будапешт, Захон и Кишинев курсируют по расписанию.

Что происходит в Европе

Ранее РБК-Украина сообщало, что 15 сентября Европу накрыла непогода: в Австрии выпал снег, являющийся необычным явлением для сентября. В Нижней Австрии из-за снегопадов объявили чрезвычайное положение. В других регионах страны зафиксированы наводнения, и власти готовятся к возможным последствиям. Подобная ситуация наблюдается в Польше. Несмотря на это, непогода не стала неожиданностью для европейцев – страны заранее готовились к климатическим вызовам, привлекая армию.

В Австрии продолжительные дожди привели к прорыву двух дамб и затоплению ряда населенных пунктов. Больше всего пострадала Нижняя Австрия, где из-за наводнений под водой оказались несколько сел. Ситуация усугубляется из-за неблагоприятных погодных условий.

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