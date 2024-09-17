Поезда из Украины изменили маршруты из-за наводнения в Центральной Европе: как будут курсировать

В результате непогоды в Центральной Европе некоторые поезда из Украины вынуждены курсировать по измененным маршрутам.

РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци" рассказывает, как будут курсировать поезда во вторник, 17 сентября.

Изменения в расписании поездов Рейс Вена – Киев – Вена пока курсирует как Будапешт – Киев – Будапешт. Поезд по маршруту Вена – Чоп – Вена с венгерскими вагонами класса Интерсити также курсирует по направлению Будапешт – Чоп – Будапешт. Поезд Прага – Перемышль – Прага восстановлен по объездному маршруту через станцию Петровице-у-Карвине без остановки в Остраве. Рейс Прага – Чоп – Прага продолжит направляться в объезд с незначительным опозданием. По техническим причинам между Захонью и Тужером для рейсов 146 Чоп – Будапешт и 644 Дебрецен – Мукачево организован автобусный трансфер с участием венгерских координаторов. Поезда из Украины в Варшаву, Хелм, Перемышль, Кошице, Будапешт, Захон и Кишинев курсируют по расписанию.