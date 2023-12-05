УЗ меняет тарифы на международные рейсы: на какие поезда подорожают билеты

В компании 5 декабря объявили о пересмотре размера скидок на некоторые международные поезда м "гармонизации цен" на такие рейсы.

Железнодорожники отмечают, что параллельно в эту дату будет введен новый график движения пассажирских поездов.

До 10 декабря, покупая билет на любой день, пассажиры будут платить старую цену.

Как изменится цена билетов

Проезд на поезде Киев - Варшава - Киев подорожает на 72%. Новый тариф согласован общим решением с железными дорогами соседних стран, отмечают в "Укрзализныце".

Однако на этом направлении будут доступны и более дешевые альтернативные варианты. В частности, в зависимости от класса места стоимость проезда в Хелм и обратно, откуда можно пересесть на Варшаву, вырастет так:

на поезда в польский Хелм из Днепра - в пределах 4-11%,

из Харькова - 17-48%,

из Киева - 15-47%.

Стоимость проезда в ночных поездах в Вену и Перемышль подорожает на 3%.

На проезд в Интерсити+ Киев - Перемышль - Киев цена увеличится на 26%, а в ночном поезде Одесса - Перемышль - Одесса - в диапазоне 37-49%.

На какие поезда тарифы не повысят

Стоимость билетов на поезда в Кишинев и Будапешт не меняется.

Не будут повышены тарифы и на социально важные пригородные перевозки.

В УЗ добавили, что продолжат организовывать бесплатные эвакуационные рейсы из прифронтовых регионов в Украине.

Чем вызван рост цен на билеты

Как объясняют инициативу железнодорожники, обновление тарифов и пересмотр размера скидок позволит "продолжить обновлять парк вагонов и уменьшить общий ущерб от пассажирских перевозок".

"В предыдущие годы для привлечения пассажиропотока Укрзализныця применяла скидки фактически на все международные пассажирские рейсы. Но сейчас компания пересматривает это решение, поскольку ежегодно ущерб от пассажирских перевозок составляет более 12 млрд грн", - говорится в заявлении.

В УЗ добавили, что изменение тарифов позволит компании удержать на текущем уровне стоимость билетов для проезда в сообщениях внутри страны, а также продолжить модернизацию подвижного состава.

Запуск "Укрзализныци" новых международных маршрутов

Ранее сообщалось, что УЗ планирует запустить новый международный поезд №119 по направлению "Днепр-Хелм". Он начнет курсировать с 9 декабря.

Кроме того, УЗ до конца года запустит онлайн-продажу билетов в Вену. Также будет и новый поезд Чоп-Вена.

Напомним также, что новый поезд в Варшаву временного продолжили в Черновцы.