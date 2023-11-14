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Новый маршрут в Варшаву продлили до Черновцов: график движения поездов

Вторник 14 ноября 2023 14:14
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Новый маршрут в Варшаву продлили до Черновцов: график движения поездов Фото: Поезд "УЗ" до Рава-Русской (facebook.com/Ministry.for.restoration)
Автор: Ольга Маджумдар

"Укрзализныця" продлила маршрут по новому сообщению в Варшаву. С 14 ноября пассажиры смогут ехать до Рава-Русской из Черновцов.

Через какие станции и по какому графику будут курсировать поезда, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на "УЗ".

Новый маршрут, по которому пассажиры могут добраться из Украины в Варшаву по железной дороге, продолжили в Черновцы. Ранее пассажиры могли ехать поездом "УЗ" из Коломыи во Львов, а на пограничной станции Рава-Русская пересаживались на польский поезд.

Поезд №868/867 в экспериментальном режиме будет отправляться из Черновцов через Ивано-Франковск и Львов в Рава-Русскую 15, 17, 19, 21, 25 и 27 ноября в 3:02.

Он будет следовать через станции Снятын, Заболотов, Коломыю, Ивано-Франковск, Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Брюховичи и Жовкву и прибывать в Рава-Русскую в 9:58. Там будет происходить пересадка на поезд польского перевозчика SKPL, прибывающего в Варшаву в 17:18.

Из Равы-Русской в обратном направлении поезд будет отправляться 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 6:15, и будет прибывать в Черновцы в 13:20.

Также назначены дополнительные рейсы из Черновцов в Рава-Русскую через Ивано-Франковск и Львов. Поезд №866/865 будет отправляться из Черновцов 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 14:45 и прибывать в Ивано-Франковск в 17:03 , во Львов в 20:07, и в Рава-Русскую в 22: 02.

В обратном направлении поезд будет отправляться 14, 16, 18, 20, 24 и 26 ноября в 16:19, прибывать во Львов в 17:54, в Ивано-Франковск в 21:33 и в Черновцы в 23:42.

Купить билеты на все рейсы можно в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Билеты на поезд Киев-Варшава теперь можно приобрести только с "Дия. Подписью". Так планируют бороться с перекупщиками, скупавшими билеты на популярное направление. Мы рассказывали, какими впечатлениями от нововведения украинцы делятся в соцсетях.

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Укрзализныця Черновцы Варшава поїзди
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