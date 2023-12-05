УЗ змінює тарифи на міжнародні рейси: на які поїзди подорожчають квитки

У компанії 5 грудня оголосили про перегляд розміру знижок на деякі міжнародні поїзди "гармонізації цін" на такі рейси.

Залізничники зазначають, що паралельно цієї дати буде запроваджений новий графік руху пасажирських поїздів.

До 10 грудня, купуючи квиток на будь-який день, пасажири платитимуть стару ціну.

Як зміниться ціна квитків

Проїзд поїздом Київ - Варшава - Київ подорожчає на 72%. Новий тариф узгоджено спільним рішенням із залізницями сусідніх країн, зазначають в "Укрзалізниці".

Однак на цьому напрямі будуть доступні і дешевші альтернативні варіанти. Зокрема, залежно від класу місця вартість проїзду в Хелм і назад, звідки можна пересісти на Варшаву, зросте так:

на поїзди до польського Хелму з Дніпра - в межах 4-11%,

з Харкова - 17-48%,

з Києва - 15-47%.

Вартість проїзду у нічних поїздах до Відня та Перемишля подорожчає на 3%.

На проїзд в Інтерсіті+ Київ - Перемишль - Київ ціна збільшиться на 26%, а у нічному поїзді Одеса - Перемишль - Одеса - у діапазоні 37-49%.

На які поїзди тарифи не підвищать

Вартість квитків на поїзди в Кишинів та Будапешт не змінюється.

Не буде підвищено тарифів і на соціально важливі приміські перевезення.

В УЗ додали, що продовжать організовувати безкоштовні евакуаційні рейси із прифронтових регіонів в Україні.

Чим викликано зростання цін на квитки

Як пояснюють ініціативу залізничники, оновлення тарифів та перегляд розміру знижок дозволить "продовжити оновлювати парк вагонів та зменшити загальні збитки від пасажирських перевезень".

"У попередні роки для залучення пасажиропотоку Укрзалізниця застосовувала знижки фактично на всі пасажирські міжнародні рейси. Але наразі компанія переглядає це рішення, оскільки щороку збитки від пасажирських перевезень становлять більше 12 млрд грн", - йдеться у заяві.

В УЗ додали, що зміна тарифів дозволить компанії утримати на поточному рівні вартість квитків для проїзду у повідомленнях усередині країни, а також продовжити модернізацію рухомого складу.

Запуск "Укрзалізниці" нових міжнародних маршрутів

Раніше повідомлялося, що УЗ планує запустити новий міжнародний потяг №119 за напрямком "Дніпро-Хелм". Він розпочне курсувати з 9 грудня.

Крім того, УЗ до кінця року запустить онлайн-продаж квитків до Відня. Також буде і новий поїзд Чоп-Відень.

Нагадаємо також, що новий поїзд до Варшави тимчасового продовжили до Чернівців.