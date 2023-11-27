УЗ запустит поезд "Днепр-Хелм": детали маршрута и когда начнет курсировать

"Укрзализныця" планирует запустить новый международный поезд №119 по направлению "Днепр-Хелм". Он начнет курсировать с 9 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

По данным компании, время поезда в пути будет около 20 часов.

Расписание поезда:

отправление из Днепра в 22:00, из Знаменки в 01:35, из Киева 0 05:34, из Ровно в 11:15. В Хелм поезд будет прибывать в 17:20.

в обратном направлении поезд будет отправляться в 10:23 из Хелма. Из Ровно в 17:44, из Киева в 22:45, из Знаменки в 06:50, а будет прибывать в Днепр в 07:40.

Билеты на рейсы без комиссии можно приобрести в приложении "Укрзализныци".

Напомним, мы писали, что УЗ до конца года запустит онлайн-продажу билетов в Вену. Также будет и новый поезд Чоп-Вена.

Ранее сообщалось, что новый поезд в Варшаву временного продолжили в Черновцы.

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