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УЗ до конца года запустит онлайн-продажу билетов в Вену, будет и новый поезд

Вторник 21 ноября 2023 11:59
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УЗ до конца года запустит онлайн-продажу билетов в Вену, будет и новый поезд Фото: член правления УЗ, руководитель пассажирского направления Александр Перцовский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

"Укрзализныця" планирует запустить онлайн продажу билетов на прямой поезд в Вену до конца 2023 года. Также появится новый поезд Чоп-Вена.

Об этом рассказал член правления "Укрзализныци", руководитель пассажирского направления Александр Перцовский во время презентации УЗ, сообщает РБК-Украина.

"Чоп становится мощным хабом. Чоп-Вена - это поезд, который будет в нашем сообщении связан и с Киевом и со Львовом", - сказал Перцовский.

Он рассказал, что на сегодня все предложение на Вену и Будапешт - это всего два вагона в 60 мест.

"Это третье-четвертое по популярности вообще направление. Здесь мы по крайней мере 100-150 мест даем и есть возможность увеличивать", - добавил член правления УЗ.

По его словам, в новом поезде будет нормальный подвижной состав, ранее курсировавший из Австрии в Румынию,

"Мы его отвоевали. Ставим его на Чоп. Он стыкуется и со Львовом, и с Киевом", - добавил Перцовский.

Кроме того, в "Укрзализныце" анонсировали запуск онлайн-продажи билетов на поезд в Вену.

"И еще скажу анонс, этого долго ждали, у нас Вена остается последним бастионом неустойчивости. Мы до конца года надеемся будет онлайн продажа всех билетов: и этих, и билетов на прямой поезд", - сообщил руководитель пассажирского направления УЗ.

Напомним, в начале октября "Укрзализныця" открыла продажу билетов на новый поезд из Рава-Русской во Львовской области в Варшаву. Этот маршрут должен разгрузить пограничные пункты пропуска.

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