Первая новинка летнего графика: УЗ запускает важный поезд, который соединит 9 областей
Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил о первой новинке летнего графика 2025 года. Речь идет о маршруте, который будет иметь важное гуманитарное, социальное и стратегическое значение, охватывая при этом 9 областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
Какой поезд запускает УЗ и чем он важен
Согласно информации акционерного общества, уже в конце этого месяца на маршрут выйдет новый поезд №228/227 "Ивано-Франковск - Краматорск".
Отмечается, что он будет иметь важное гуманитарное, социальное и стратегическое значение, ведь обеспечит новые возможности для:
- путешествий;
- реабилитации;
- оздоровления;
- встреч с родными.
Украинцам объяснили, что новый маршрут значительно облегчит дорогу:
- защитникам Украины, которые направляются на ротацию или на отдых;
- внутренне перемещенным лицам, которые временно проживают в других регионах, посещают родственников или наведываются домой;
- родным защитников, которые хотят приехать к ним в Донецкую область;
- жителям восточных областей в целом - для оздоровления в санаторно-рекреационных зонах Прикарпатья.
Когда запланированы первые рейсы нового поезда
Первые рейсы нового поезда "Укрзализныци" запланированы на такие даты:
- из Ивано-Франковска - с 29 июня 2025 года и далее через день;
- из Краматорска - с 30 июня 2025 года и далее через день.
В его составе будут курсировать плацкартные, купейные вагоны, а также вагоны СВ.
"Маршрут поезда будет охватывать 9 областей Украины, а его протяженность составит 1358 км. Это будет один из самых длинных рейсов современной "Укрзализныци", который прокладывает путь через всю страну - от Прикарпатья до Донбасса", - отметили в компании.
Что известно о расписании движения поезда и остановках
В УЗ сообщили, что расписание движения нового поезда будет таким:
- отправление из Ивано-Франковска - в 21:52, прибытие в Славянск - в 18:05 следующего дня, в Краматорск - в 18:28.
- отправление из Краматорска - в 19:20, из Славянска - в 19:40, прибытие в Ивано-Франковск - в 16:45 следующего дня.
Отмечается, что в целом поезд будет курсировать через:
- Львов;
- Киев;
- Гребенку;
- Лубны;
- Миргород;
- Полтаву;
- Берестин;
- Лозовую;
- Близнюки;
- Барвинково;
- Славянск.
Уточняется, что по прибытию в Ивано-Франковск пассажиры из Донецкой области смогут легко добраться до других городов Прикарпатья, в частности:
- до Калуша и Долины (осуществив пересадку на региональный поезд №867 "Коломыя - Рава-Русская");
- до Коломыи (воспользовавшись пригородным дизель-поездом №6534 "Ивано-Франковск - Коломыя").
Когда стартует продажа билетов на новый поезд УЗ
В "Укрзализныце" сообщили, что продажа билетов будет стартовать за 20 суток до даты отправления поезда - одновременно:
- в мобильном приложении;
- на сайте booking.uz.gov.ua;
- в кассах вокзалов.
"Укрзализныця продолжает обеспечивать мобильность украинцев, а полный перечень летних обновлений опубликуем отдельно, следите за официальными каналами УЗ", - подытожили в компании.
Напомним, ранее мы рассказывали, что изменилось в поездах УЗ накануне жаркого летнего сезона и как найти вагон с кондиционером.
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