Первая новинка летнего графика: УЗ запускает важный поезд, который соединит 9 областей

Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил о первой новинке летнего графика 2025 года. Речь идет о маршруте, который будет иметь важное гуманитарное, социальное и стратегическое значение, охватывая при этом 9 областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Какой поезд запускает УЗ и чем он важен

Согласно информации акционерного общества, уже в конце этого месяца на маршрут выйдет новый поезд №228/227 "Ивано-Франковск - Краматорск".

Отмечается, что он будет иметь важное гуманитарное, социальное и стратегическое значение, ведь обеспечит новые возможности для:

путешествий;

реабилитации;

оздоровления;

встреч с родными.

Украинцам объяснили, что новый маршрут значительно облегчит дорогу:

защитникам Украины, которые направляются на ротацию или на отдых;

внутренне перемещенным лицам, которые временно проживают в других регионах, посещают родственников или наведываются домой;

родным защитников, которые хотят приехать к ним в Донецкую область;

жителям восточных областей в целом - для оздоровления в санаторно-рекреационных зонах Прикарпатья.

Когда запланированы первые рейсы нового поезда

Первые рейсы нового поезда "Укрзализныци" запланированы на такие даты:

из Ивано-Франковска - с 29 июня 2025 года и далее через день;

из Краматорска - с 30 июня 2025 года и далее через день.

В его составе будут курсировать плацкартные, купейные вагоны, а также вагоны СВ.

"Маршрут поезда будет охватывать 9 областей Украины, а его протяженность составит 1358 км. Это будет один из самых длинных рейсов современной "Укрзализныци", который прокладывает путь через всю страну - от Прикарпатья до Донбасса", - отметили в компании.

Что известно о расписании движения поезда и остановках

В УЗ сообщили, что расписание движения нового поезда будет таким:

отправление из Ивано-Франковска - в 21:52, прибытие в Славянск - в 18:05 следующего дня, в Краматорск - в 18:28.

отправление из Краматорска - в 19:20, из Славянска - в 19:40, прибытие в Ивано-Франковск - в 16:45 следующего дня.

Отмечается, что в целом поезд будет курсировать через:

Львов;

Киев;

Гребенку;

Лубны;

Миргород;

Полтаву;

Берестин;

Лозовую;

Близнюки;

Барвинково;

Славянск.

Уточняется, что по прибытию в Ивано-Франковск пассажиры из Донецкой области смогут легко добраться до других городов Прикарпатья, в частности:

до Калуша и Долины (осуществив пересадку на региональный поезд №867 "Коломыя - Рава-Русская");

до Коломыи (воспользовавшись пригородным дизель-поездом №6534 "Ивано-Франковск - Коломыя").

Когда стартует продажа билетов на новый поезд УЗ

В "Укрзализныце" сообщили, что продажа билетов будет стартовать за 20 суток до даты отправления поезда - одновременно:

в мобильном приложении;

на сайте booking.uz.gov.ua;

в кассах вокзалов.

"Укрзализныця продолжает обеспечивать мобильность украинцев, а полный перечень летних обновлений опубликуем отдельно, следите за официальными каналами УЗ", - подытожили в компании.