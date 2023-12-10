УЗ запустит новый скоростной Интерсити в Тернополь: расписание и маршрут

Как рассказали в компании, новый Интерсити №747 будет отправляться из Киева ежедневно в 16:30. Он будет делать остановки в Казатине-1 в 18:29, в Калиновке-1 в 19:02, в Виннице в 19:22, в Хмельницком в 21:18, прибытие в Тернополь в 23:02.

В обратном направлении из Тернополя поезд №748 будет отправляться утром в 06:32, в Хмельницком он будет в 08:10, в Виннице в 10:00, Калиновке-1 в 10:21, Казатине-1 в 10:54, прибытие в Киев в 12:45.

Билеты можно купить в приложении, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Новые маршруты "Укрзализныци"

Напомним, мы писали, что УЗ планирует запустить новый международный поезд №119 по направлению "Днепр-Хелм". Он начнет курсировать с 9 декабря.

Кроме того, УЗ до конца года запустит онлайн-продажу билетов в Вену. Также будет и новый поезд Чоп-Вена.

Ранее сообщалось, что новый поезд в Варшаву временного продолжили в Черновцы.

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