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УЗ запустить новий швидкісний Інтерсіті до Тернополя: розклад та маршрут

Фото: УЗ запустить новий швидкісний Інтерсіті до Тернополя (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

"Укрзалізниця" оголосила про запуск потягу Інтерсіті, який буде курсувати з Києва до Тернополя і назад. Маршрут буде обслуговувати найшвидший український потяг "Тарпан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як розповіли у компанії, новий Інтерсіті №747 буде відправлятися з Києва щоденно о 16:30. Він буде робити зупинки у Козятині-1 о 18:29, у Калинівці-1 о 19:02, у Вінниці о 19:22, Хмельницькому о 21:18, прибуття до Тернополя о 23:02.

У зворотному напрямку з Тернополя поїзд №748 вирушатиме вранці о 06:32, у Хмельницькому він буде о 08:10, у Вінниці о 10:00, Калинівці-1 о 10:21, Козятині-1 о 10:54, прибуття до Києва о 12:45.

Квитки вже можна купити в застосунку, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Нові маршрути "Укрзалізниці"

Нагадаємо, ми писали, що УЗ планує запустити новий міжнародний потяг №119 за напрямком "Дніпро-Хелм". Він почне курсувати з 9 грудня.

Крім того, УЗ до кінця року запустить онлайн-продаж квитків до Відня. Також буде і новий поїзд Чоп-Відень.

Раніше повідомлялося, що новий потяг до Варшави тимчасового продовжили до Чернівців.

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