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УЗ запустить 11 додаткових поїздів на травневі свята

Автор: РБК-Україна

"Укрзалізниця" запустить щонайменше 11 додаткових поїздів на травневі свята і на Великдень. Також на свята продовжили маршрут одного зі швидкісних поїздів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зокрема, на травневі свята курсуватимуть додаткові потяги в Ужгород, Рахів, Ковель, Чернівці, Миколаїв, Маріуполь, Костянтинівку, Івано-Франківськ, Одесу і Львів.

Серед яких:

  • № 29/30 Київ - Ужгород,
  • № 251/252 Харків - Миколаїв,
  • №774 / 773 Київ - Шостка,
  • №781 / 782 Черкаси - Київ,
  • № 137/138 Хмельницький - Лисичанськ.

Крім того, на свята УЗ продовжила маршрут швидкісного поїзда № 779/780 Суми - Київ до станції Вінниця.

Нагадаємо, УЗ відновить курсування регіонального поїзда № 829/830 між Львовом і Ужгородом. Рух потягу було зупинено понад рік тому.

Крім того, "Укрзалізниця" скасувала кілька рейсів в Західну Україну.

Також повідомлялося, що з 11 квітня УЗ відновила курсування поїздів в Закарпатську область. Рух поїздів був обмежений через те, що Закарпаття перебувало в "червоній" зоні карантину.

Додамо, що "Укрзалізниця" поки не буде змінювати курсування поїздів у Полтавській області, попри те, що регіон перейде в "червону" зону карантину.

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Новини України Укрзалізницяпоездмайские праздники
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