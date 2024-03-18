УЗ запустила продажу онлайн-билетов в Вену: детали о прямых маршрутах и сообщениях

Как отмечают в сообщении, билеты на сообщение "Киев - Вена" теперь будут доступны только онлайн в мобильном приложении "Укрзализныци" с верификацией аккаунта через "Дія.Підпис".

Билеты "Чоп - Вена" можно приобрести онлайн в мобильном приложении "Укрзализныци" и в международных билетных кассах вокзалов.

В "Укрзализныце" напоминают, что новый прямой поезд №143/146 "Вена - Чоп - Вена" имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует составом из сидячих вагонов.

Следующий этап – билеты в Венгрию

Сообщается, что на следующем этапе также станут доступны онлайн билеты в сообщении "Украина - Венгрия" на поезда, следующие по территории Венгрии транзитом в Австрию, то есть "Киев - Будапешт - Вена" и "Чоп - Будапешт - Вена".

"Прямые сообщения "Украина - Венгрия" (Мукачево - Дебрецен, Мукачево - Будапешт, Чоп - Захонь) появятся в приложении чуть позже", - отмечают в УЗ.