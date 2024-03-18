УЗ запустила продаж онлайн-квитків до Відня: деталі про прямі маршрути та сполучення

Як зазначають в повідомленні, квитки сполученням "Київ - Відень" відтепер будуть доступні лише онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" з верифікацією акаунту через "Дія.Підпис".

Квитки сполученням "Чоп - Відень" можна придбати онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" та у міжнародних квиткових касах вокзалів.

В "Укрзалізниці" нагадують, що новий прямий поїзд №143/146 "Відень - Чоп - Відень" має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі сидячих вагонів.

Наступний етап - квитки в Угорщину

Повідомляється, що на наступному етапі також стануть доступними онлайн квитки у сполученні "Україна - Угорщина" на поїзди, що прямують територією Угорщини транзитом в Австрію, тобто "Київ - Будапешт - Відень" та "Чоп - Будапешт - Відень".

"Прямі сполучення "Україна - Угорщина" (Мукачево - Дебрецен, Мукачево - Будапешт, Чоп - Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше", - зазначають в УЗ.