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УЗ запустила продаж онлайн-квитків до Відня: деталі про прямі маршрути та сполучення

Фото: УЗ запустила продаж квитків онлайн до Відня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Відсьогодні "Укрзалізниця" розпочинає продаж квитків онлайн на поїзди, що прямують у сполученні "Україна - Австрія". Їмх можна придбати у мобільному застосунку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниця".

Як зазначають в повідомленні, квитки сполученням "Київ - Відень" відтепер будуть доступні лише онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" з верифікацією акаунту через "Дія.Підпис". 

Квитки сполученням "Чоп - Відень" можна придбати онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" та у міжнародних квиткових касах вокзалів. 

В "Укрзалізниці" нагадують, що новий прямий поїзд №143/146 "Відень - Чоп - Відень" має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі сидячих вагонів.

Наступний етап - квитки в Угорщину

Повідомляється, що на наступному етапі також стануть доступними онлайн квитки у сполученні "Україна - Угорщина" на поїзди, що прямують територією Угорщини транзитом в Австрію, тобто "Київ - Будапешт - Відень" та "Чоп - Будапешт - Відень".

"Прямі сполучення "Україна - Угорщина" (Мукачево - Дебрецен, Мукачево - Будапешт, Чоп - Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше", - зазначають в УЗ.

 

Нещодавні нововведення в УЗ

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" анонсувала запуск додаткових поїздів на період шкільних весняних канікул у найбільш затребуваних напрямках. Більшість із них прямуватимуть в Карпати.

Також ми повідомляли, що "Укрзалізниця" запускає бета-тестування нової послуги. Квитки під час моніторингу можна буде купити автоматично.

Вчора стало відомо, що "Укрзалізниця" 18 березня розпочинає продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі.

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Укрзалізниця