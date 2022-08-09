УЗ запустила новий потяг між Харковом і Конотопом: графік

З вівторка, 9 серпня, "Укрзалізниця" призначила новий регіональний експрес №805/806 Харків - Суми - Конотоп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ в Telegram.
Поїзд курсуватиме з Харкова щодня о 16:10. Прибуття в Суми заплановано на 19:02, а в Конотоп - о 21:08.
Зворотно, з Конотопа, поїзд відправлятиметься щодня о 04:44, прибуття до Сум - о 06:49, до Харкова - о 09:44.
"Поїзд проходитиме через 7 міст, включаючи Люботин, Білопілля та Ворожбу. На маршруті курсуватиме дизель-поїзд ДПКР-3", - розповіли в УЗ.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" прискорить поїзд з Києва до Варшави і додасть вагони через збільшений попит на цей рейс.
Також ми писали, що "Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда №25/26 Одеса - Яремче. Тепер поїзд курсуватиме і до Ворохти.
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