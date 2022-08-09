RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УЗ запустила новий потяг між Харковом і Конотопом: графік

Фото: УЗ запустила новий поїзд між Харковом та Конотопом (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Іван Носальський

З вівторка, 9 серпня, "Укрзалізниця" призначила новий регіональний експрес №805/806 Харків - Суми - Конотоп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ в Telegram.

Поїзд курсуватиме з Харкова щодня о 16:10. Прибуття в Суми заплановано на 19:02, а в Конотоп - о 21:08.

Зворотно, з Конотопа, поїзд відправлятиметься щодня о 04:44, прибуття до Сум - о 06:49, до Харкова - о 09:44.

"Поїзд проходитиме через 7 міст, включаючи Люботин, Білопілля та Ворожбу. На маршруті курсуватиме дизель-поїзд ДПКР-3", - розповіли в УЗ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" прискорить поїзд з Києва до Варшави і додасть вагони через збільшений попит на цей рейс.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда №25/26 Одеса - Яремче. Тепер поїзд курсуватиме і до Ворохти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяХарківСумиКонотоп