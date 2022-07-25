УЗ призначила додатковий потяг з Києва до Запоріжжя: розклад руху

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Укрзалізниці.

Потяг курсуватиме по парних й непарних числах, однак:

по парних числах він відправлятиметься з Києва о 22:30 й прибуватиме до Запоріжжя о 11:53;

по непарних числах він відправлятиметься з Запоріжжя о 20:05 й прибуватиме до Києва о 9:38.

"Поїзд курсуватиме через 10 міст, у тому числі Нікополь, зі зручним часом відправлення та прибуття. Так, на шляху прямування із Запоріжжя до Києва поїзд прибуватиме в Нікополь о 22:18, а на зворотному шляху, з Києва, - о 09:15", - додає пресслужба.