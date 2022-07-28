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УЗ пришвидшує два поїзди між Україною та Польщею і змінює графік

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Четвер 28 липня 2022 20:05
УЗ пришвидшує два поїзди між Україною та Польщею і змінює графік Фото: "Укрзалізниця" пришвидшить два міжнародних потяги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

"Укрзалізниця" повідомила, що прискорить поїзд з Києва до Варшави та додасть вагони, через збільшений попит на цей рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укразалізниці".

В "Укрзалізниці" розповіли, що два поїзди сполученням між Україною та Києвом пришвидшать та буде змінений час відправки.

Вже з 15 серпня поїзд №67 Київ - Варшава вирушатиме з Києва о 17:27 (замість 18:23) і прибуватиме до Варшави о 10:04 (замість 11:33). Також до нього додадуть ще два вагони, оскільки попит на цей рейс стрімко зростає.

А з 16 серпня поїзд №24 Хелм - Київ вирушатиме з Хелма о 16:46 (замість 16:05) і прибуватиме в Київ за попереднім розкладом о 07:29.

Нагадаємо, що раніше Укрзалізниця призначила додатковий поїзд з Києва до Запоріжжя. Він буде курсувати через 10 міст.

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