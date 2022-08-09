УЗ запустила новый поезд между Харьковом и Конотопом: график

Поезд будет курсировать из Харькова каждый день в 16:10. Прибытие в Сумы запланировано на 19:02, а в Конотоп - в 21:08.

Обратно, из Конотопа, поезд будет отправляться каждый день в 04:44, прибытие в Сумы - в 06:49, в Харьков - в 09:44.

"Поезд будет проходить через 7 городов, включая Люботин, Белополье и Ворожбу. На маршруте будет курсировать дизель-поезд ДПКР-3", - рассказали в УЗ.