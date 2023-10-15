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УЗ запустила новый современный поезд со Starlink в Варшаву: маршрут

Воскресенье 15 октября 2023 12:52
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УЗ запустила новый современный поезд со Starlink в Варшаву: маршрут Фото: УЗ запустила новый современный поезд из Starlink в Варшаву (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" запустила новый железнодорожный рейс в Варшаву через хабовую станцию Рава-Русская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

"До Равы-Русской пассажиров из Львова, Ивано-Франковска, Стрыя, Коломыи, Калуша, Брюховичей и Жовквы везет по колее ширины 1520 мм современный дизель-поезд украинского производства с доступом к Wi-Fi через Starlink", - пишет пресс-служба.

На станции Рава-Русская пассажиры будут пересаживаться на поезд польского перевозчика SKPL европейской колеи и смогут доехать до Люблина или Варшавы.

В одном направлении оба поезда смогут перевезти около 200 пассажиров.

В частности есть предложения на места 1-го и 2-го класса.

За рейс в одном направлении оба поезда могут перевезти около 200 пассажиров. В предложении места 1-го и 2-го класса.

"На рейсы первой недели этого поезда уже продано 70% предложенных билетов. Спасибо нашим пассажирам, которые выбрали для путешествия этот новый маршрут. В ближайших планах международный поезд Чоп - Прага, а также работаем над маршрутом Перемышль - Берлин", - рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Время в пути до Варшавы составляет около 9 часов. Стоимость билета - от 1188 гривен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно на вокзалах и поездах начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности.

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