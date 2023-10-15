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УЗ запустила новий сучасний потяг зі Starlink до Варшави: маршрут

Неділя 15 жовтня 2023 12:52
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УЗ запустила новий сучасний потяг зі Starlink до Варшави: маршрут Фото: УЗ запустила новий сучасний потяг зі Starlink до Варшави (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" запустила новий залізничий рейс до Варшави через хабову станцію Рава-Руська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

"До Рави-Руської пасажирів зі Львова, Івано-Франківська, Стрия, Коломиї, Калуша, Брюховичів та Жовкви везе по колії ширини 1520 мм сучасний дизель-поїзд українського виробництва з доступом до Wi-Fi через Starlink", - пише пресслужба.

На станції Рава-Руська пасажири пересідатимуть на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії й зможуть доїхати до Любліна або Варшави.

В одному напрямку обидва потяги зможуть перевезти близько 200 пасажирів.

Зокрема є пропозиції на місця 1-го та 2-го класу.

За рейс в одному напрямку обидва поїзди можуть перевезти близько 200 пасажирів. У пропозиції місця 1-го та 2-го класу.

"На рейси першого тижня цього поїзда вже продано 70% запропонованих квитків. Дякуємо нашим пасажирам, які обрали для подорожі цей новий маршрут. У найближчих планах міжнародний поїзд Чоп - Прага, а також працюємо над маршрутом Перемишль - Берлін", - розповів голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Час у дорозі до Варшави становить близько 9 годин. Вартість квитка - від 1188 гривень.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно на вокзалах та поїздах розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки.

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