В Украине на вокзалах и в поездах начали работу железнодорожные маршалы
В Украине на вокзалах и в поездах начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Сотрудники ведомственной военизированной охраны общества проводят свою работу не публично.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.
Главной задачей таких маршалов является контролирование ситуации в пассажирских перевозках, а также своевременное реагирование в случае необходимости.
В чем отличие маршалов от охраны
Как пояснили в УЗ, в отличие от своих коллег-охранников которые работат на объектах железной дороги в служебной форме со всеми отличительными знаками, маршалы работают инкогнито и не публично.
"Так что ни добропорядочные граждане, ни злоумышленники не знают о ловцах на правонарушителей", - отмечается в сообщении.
Подобная модель работы подразделений безопасности является распространенной на авиационных маршрутах.
По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Лященко, перед железнодорожными маршалами в поездах и на вокзалах стоит задача "оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров".
"Также это все специально подготовленные специалисты", - добавил он.
Работа маршалов началась в сентябре
Первые маршалы УЗ начали свою работу в в прошлом месяце на одном из популярных западных направлений, которое "требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров", сообщили в компании.
Усиление безопасности на ж/д объектах
После начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину УЗ усилила контроль безопасности на железнодорожных объектах - в частности, на вокзалах, с целью недопущения перевозки гражданами взрывоопасных и других не разрешенных для перевозки веществ и оружия без должного разрешения.
Также в Укрзализныце напомнили, что в рамках реализации проекта "Железная безопасность" было введено сопровождение военизированной охраны в 9 пассажирских поездах.
Ранее в репортаже РБК-Украина подробно рассказывалось, как после резонансной истории с нападением преступника на пассажирку поезда "Мариуполь - Киев" в 2020 году стала работать охрана ночных поездов.
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