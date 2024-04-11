УЗ запустила мониторинг билетов с возможностью автовыкупа: как воспользоваться новой функцией

Отмечается, что предварительно в "Укрзализныце" протестировали данный сервис с привлечением 3225 пользователей и получили около 500 сообщений с предложениями и исправлениями.

Теперь для пользователей, авторизованных через "Дія.Підпис", доступен мониторинг двух типов:

мониторинг на поезда, которые уже находятся в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);

мониторинг по направлениям (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).

Как отмечают в "Укрзализныце", в случае мониторинга конкретного поезда также можно включить функцию автоматической покупки билетов.

"Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции будет сразу происходит снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карточку автоматически", - объясняют в сообщении.

В "Укрзализныце" уточняют, что когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать пуш-уведомления в приложении (проверьте, включены ли они в настройках вашего профиля).

"Если активирована функция автовыкупа, то пользователям будет приходить пуш-уведомление об уже выкупленных билетах", -информируют в УЗ.

В то же время в "Укрзализныци" предупреждают, что мониторинг и автоматическая покупка билетов недоступны для поездов в/из Польши (кроме Интерсити+) и прямого поезда Киев - Вена. Однако пользователи могут получить уведомление об открытии продаж билетов на эти направления.