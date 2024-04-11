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УЗ запустила моніторинг квитків з можливістю автовикупу: як скористатись новою функцією

Фото: моніторинг квитків на поїзди та їх автовукуп в Укразалізниці (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

"Укрзалізниця" запускає функцію моніторингу квитків з можливістю автовикупу. Дана послуга доступна користувачам застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці" в Telegram.

Зазначається, що попередньо в "Укрзалізниці" протестувати даний сервіс із залученням 3225 користувачів та отримали близько 500 повідомлень із пропозиціями та виправленнями.

Відтепер для користувачів, авторизованих через "Дія.Підпис",  доступний моніторинг двох типів:

  • моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);
  • моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

Як зазначають в "Укрзалізниці", у випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків.

"Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично", - пояснюють у повідомленні.

В "Укрзалізниці" уточнюють, що коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку (тож перевірте, чи вони увімкнені в налаштуваннях вашого профілю).

"Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки", - інформують в УЗ.

Водночас в "Укрзалізниці" попереджають, що моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ - Відень. Однак користувачі можуть отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки. 

Нещодавні нововведення в УЗ

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" анонсувала запуск додаткових поїздів на період шкільних весняних канікул у найбільш затребуваних напрямках. Більшість із них прямуватимуть в Карпати.

Також ми повідомляли, що "Укрзалізниця" запускає бета-тестування нової послуги. Квитки під час моніторингу можна буде купити автоматично.

Вчора стало відомо, що "Укрзалізниця" 18 березня розпочинає продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі.

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Укрзалізниця