УЗ запускает ежедневный рейс из Ужгорода в Каменец-Подольский: график

С 22 декабря начинает курсировать ежедневный поезд из Ужгорода в Каменец-Подольский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал "Укрзализныци".

Как сообщает УЗ, поезд будет отправляться из Ужгорода в 16:00 и прибывать в Каменец-Подольский в 8:46.

В обратном направлении из Каменец-Подольского поезд будет отправляться в 20:20 и прибывать в Ужгород в 11:07.

"Этот поезд впервые предоставит удобное туристическое сообщение между Закарпатьем и столицей подольских крепостей. Мы призываем не упускать возможность хоть немного отдохнуть и заодно поддержать украинскую туристическую индустрию!", - говорится в сообщении.

Билеты уже доступны на сайте "Укрзализныци", в приложении и чат-боте.