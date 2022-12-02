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УЗ восстанавливает поезд из Львова в Днепр: билеты уже можно приобрести

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Львов, Пятница 02 декабря 2022 16:10
УЗ восстанавливает поезд из Львова в Днепр: билеты уже можно приобрести Фото: Укрзализныця восстанавливает поезд Львов-Днепр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Укрзализныця восстанавливает поезд №131/132, который будет курсировать из Львова в Днепр. Первый рейс отправится 10 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Укрзализныця открывает продажу на рейс №131/132 Львов - Днепр, что после полугодового перерыва предоставит железнодорожное сообщение северному Полесью и Волыни со Львовом, Киевом и Днепром одновременно", - говорится в сообщении.

Первый поезд отправится уже 10 декабря из Львова в 18:08, после этого он будет курсировать через день по четным числам месяца. Рейс соединит Червоноград, Ковель, Сарны, Житомир, Киев, Знаменку, Александрию и Днепр.

Обратный рейс будет отправляться через день по четным числам с 12 декабря в 07:02.

Билеты можно приобрести на сайте Укрзализныци, в чат-боте или приложении.

Напомним, что Укрзализныця назначила два дополнительных поезда из Львова в Ужгород и Рахов.

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Укрзализныця Львов Днепропетровская область
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