УЗ запускає щоденний рейс з Ужгорода до Кам'янця-Подільського: графік

Фото: УЗ налагодила щоденне сполучення між Ужгородом і Кам'янцем-Подільським (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

З 22 грудня починає курсувати щоденний потяг з Ужгорода до Кам'янець-Подільського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Як повідомляє УЗ, поїзд відправлятиметься з Ужгорода о 16:00 і прибуватиме до Кам‘янця-Подільського о 8:46. У зворотному напрямку, з Кам'янця-Подільського, поїзд відправлятиметься о 20:20 і прибуватиме до Ужгорода об 11:07. "Цей поїзд вперше надасть зручне туристичне сполучення між Закарпаттям і столицею подільських фортець. Ми закликаємо не впускати можливість хоч трохи відпочити й заразом підтримати українську туристичну індустрію!", - йдеться у повідомленні. Квитки вже доступні на сайті "Укрзалізниці", в застосунку та чат-боті.