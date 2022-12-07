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УЗ запускає щоденний рейс з Ужгорода до Кам'янця-Подільського: графік

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Україна, Середа 07 грудня 2022 17:46
УЗ запускає щоденний рейс з Ужгорода до Кам'янця-Подільського: графік Фото: УЗ налагодила щоденне сполучення між Ужгородом і Кам'янцем-Подільським (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Зарембо

З 22 грудня починає курсувати щоденний потяг з Ужгорода до Кам'янець-Подільського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Як повідомляє УЗ, поїзд відправлятиметься з Ужгорода о 16:00 і прибуватиме до Кам‘янця-Подільського о 8:46.

У зворотному напрямку, з Кам'янця-Подільського, поїзд відправлятиметься о 20:20 і прибуватиме до Ужгорода об 11:07.

"Цей поїзд вперше надасть зручне туристичне сполучення між Закарпаттям і столицею подільських фортець. Ми закликаємо не впускати можливість хоч трохи відпочити й заразом підтримати українську туристичну індустрію!", - йдеться у повідомленні.

Квитки вже доступні на сайті "Укрзалізниці", в застосунку та чат-боті.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" відновлює потяг №131/132, який курсуватиме з Львова до Дніпра. Перший рейс відправиться 10 грудня.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила два додаткові поїзди зі Львова до Ужгорода та Рахова.

Крім того, "Укрзалізниця" відновлює міжнародне сполучення Мукачево - Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице. Ці маршрути з'єднають зручний закарпатський хаб з одним із найбільших аеропортів Словаччини.

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