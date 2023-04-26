УЗ запускает новый рейс из Киева в Ужгород: график

По информации УЗ, поезд будет отправляться из Киева с 28 апреля в 17:55 и прибывать в Ужгород в 8:56.

При этом в обратном направлении рейс начнет курсировать с 30 апреля. Отправка - в 19:50, а прибытие - в 11:04.

"Билеты уже доступны для приобретения в приложении “Укрзализныци”, в чат-боте и на сайте", - добавляют в компании.