УЗ запускає новий рейс з Києва до Ужгорода: графік

З 28 квітня в Україні розпочне курсувати рейс Київ-Ужгород. Продаж квитків вже розпочався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" у Telegram .

"Квитки вже доступні для придбання у додатку "Укрзалізниці", в чат-боті та на сайті", - додають у компанії.

При цьому у зворотному напрямку рейс почне курсувати з 30 квітня. Відправлення - о 19:50, а прибуття - об 11:04.

За інформацією УЗ, поїзд відправлятиметься з Києва з 28 квітня о 17:55 і прибуватиме до Ужгорода о 8:56.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" запустила новий безпересадковий вагон сполученням Відень - Чоп - Відень, який почав курсувати з 24 квітня.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії відновлює продаж квитків на регулярні рейси до Покровська Донецької області.

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