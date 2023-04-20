УЗ возобновляет сообщение в Покровск Донецкой области: список рейсов
"Укрзализныця", впервые с начала полномасштабного вторжения России, возобновляет продажу билетов на регулярные рейсы в Покровск Донецкой области.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
"Напомним, до сих пор оттуда регулярно курсировали исключительно эвакуационные рейсы, а продажа была открыта исключительно односторонней из Покровска во Львов и Киев и на двустороннее пригородное сообщение с Днепром", - пишет пресс-служба.
Начиная с 28 апреля начнут курсировать беспересадочные группы вагонов в состав рейсов 86/234-233/85 Львов-Покровск-Львов и 80/234-233/79 Киев-Покровск-Киев.
- Отправление из Львова: ежедневно в 10:40, прибытие в Покровск в 13:00. Обратный рейс в 14:15 з прибытием в 12:44.
- Отправление из Киева: ежедневно в 23:05, прибытие в Покровск в 13:00. Обратный рейс в 14:15 з прибытием в 05:54.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" недавно запустила первый тестовый поезд, следовавший евроколеей из Польши в Рава-Русскую.
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